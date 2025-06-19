Общество 19.06.2025 в 09:21

В мае жилищная ипотека полетела вниз со свистом

В России объем кредитования жилья упал на 60%
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Текст: Иван Иванов
В мае жилищная ипотека полетела вниз со свистом

Количество и объем выдач ипотечных кредитов в мае текущего года сократились на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Количество выдач составило 52,54 тыс. на 231,25 млрд руб., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным ОКБ, средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился и составил 4,4 млн руб. (в мае 2024 г. - 4,42 млн руб.).
Средний срок ипотечного кредитования за год стал дольше на 4 месяца и составил 264 месяца.
При этом по сравнению с результатами апреля количество и объем выдач жилищных кредитов в мае сократились на 20%.
Всего за пять месяцев 2025 декабря года было выдано 253,74 тыс. кредитов на жилье на 1,12 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 50%, объем - на 48%.
Почти такая же выдача была в первые пять месяцев 2019 года. 
Однако жилье тогда стоило в 2,5 раза дешевле, что говорит о том, что строительный сектор страны в условиях сокращения поддержки банков и застройщиков, попал в  беду.

Фото: Номер один

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