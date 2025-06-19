Нацпарк Бурятии накрыло разноцветным ковром

Летом Чивыркуйский перешеек в Бурятии меняется до неузнаваемости. В течение всего этого времени года песчаные просторы покрываются разноцветным ковром из травяных растений и цветов, день за днём сменяющих друг друга и создающих уникальную картину.

- Уважаемые посетители Забайкальского национального парка, проявляйте уважение к природе и соблюдайте правила посещения территории. Мы настоятельно просим всех воздержаться от посещения зоны покоя на перешейке, обозначенной специальными знаками. Эти участки находятся под особой охраной, поскольку требуют восстановления от последствий человеческой деятельности. Любуйтесь природой без вреда для неё и пусть она радует нас ещё долгие годы, - попросили в Заповедном Подлеморье.

Фото: «Заповедное Подлеморье»