Команда из Бурятии вошла в число победителей Международного конкурса дизайна адаптивной одежды

Команда из Бурятии вошла в число победителей Международного конкурса дизайна одежды для ветеранов СВО с инвалидностью. Финал конкурса «На крыльях» прошел во время Петербургского международного экономического форума в среду, 18 июня.

Бурятию представила дизайнер Марина Баранникова со своей коллекцией «Сила родной земли» в номинации «Национальный костюм» По итогам конкурса команда заняла 3 место.





- Наши в числе победителей. Из 300 заявок, 67 регионов и 11 стран мира. Для Марины это непросто конкурс. Она каждый день шьёт такую одежду для наших ребят. Удобную, красивую, адаптированную - с заботой, душой и пониманием. Парни говорят: одеждане только удобная и практичная, но и сделана с сердцем. Мы обязательно продолжим поддерживать Марину. В Улан-Удэ скоро открываем Центр креативныхиндустрий, и там обязательно найдётся место для расширения её ателье. И будем помогать всем, чем нужно, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Адаптивная одежда сочетает в себе функциональность и стиль: магнитные застежки, регулируемые элементы, мягкие ткани. Каждая деталь продумана, чтобы облегчить повседневную жизнь.

- Мы долго искали выход, который бы сочетал в себе модный дизайн и удобство. В процессе обсуждения внедрили прорезные петли на манжетах, которые обеспечивают легкость переодевания и предотвращают натирание рукава. Эти дополнительные функциональные детали, хоть и кажутся мелочью, на самом деле очень важны. Для облегчения доступа к протезам добавили застежку-молнию, что также значительно упрощает процесс использования одежды, - рассказала Марина Баранникова.

В показе приняли участие ветераны СВО.

- Я сам искал что-то подобное в магазинах и на маркетплейсах, но не нашел. И к счастью, меня пригласили разработать одежду совместно с командой Марины. Одежда создана с учетом индивидуальных потребностей самих ребят. Для меня лично быстрый доступ к протезу значительно облегчает жизнь, - отметил участник показа Зорик Зыгбин.

Марина Баранникова уже более 3 лет изготавливает одежду для участников СВО с инвалидностью. Она разрабатывает дизайн по заказам самих бойцов, проходящих реабилитацию после ранений. На качество изделий получено уже порядка 10 сертификатов.

Фото: правительство Бурятии