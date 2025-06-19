Улан-удэнец нашел оружие во время вывоза мусора

Житель города Улан-Удэ во время вывоза мусора из гаража обнаружил огнестрельное оружие. На стеллаже мужчина нашел мешок, в котором лежал предмет, конструктивно схожий с оружием неизвестной марки и модели. О своей находке мужчина сообщил в Росгвардию.

- Проверкой было установлено, что исследуемое оружие является самодельным стреляющим устройством. Гражданину по постановлению правительства Республики Бурятия за добровольно сданное оружие полагается вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Напоминаем, что добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, находящихся в незаконном обороте, освобождает граждан от привлечения к уголовной ответственности и, в большинстве случаев, гарантирует денежное вознаграждение.

Фото: Росгвардия Бурятии