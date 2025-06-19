Общество 19.06.2025 в 11:41

За ложные вызовы спецслужб жители Бурятии заплатили более 200 тысяч

Штрафы в принудительном порядке взыскали судебные приставы
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Текст: Елена Кокорина
За ложные вызовы спецслужб жители Бурятии заплатили более 200 тысяч

172 жителя Бурятии принудительно выплатили штрафы за ложный вызов спецслужб. Судебные приставы взыскали 235 тысяч рублей с тех, кто был привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой помощи и других спецслужб.

- В отношении тех граждан, которые уклоняются от уплаты штрафов, применяются меры принудительного взыскания — это арест банковских счетов, удержание с зарплаты, пенсии или иных доходов. Кроме этого, в случае неисполнения в добровольном порядке требований исполнительного документа в установленный законом 5-дневный срок, дополнительно взыскивается исполнительский сбор, - отметил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Для физических лиц исполнительский сбор составляет 7% от суммы. Избежать выплаты штрафной санкции и дальнейших мер принудительного взыскания возможно вовремя исполнив требования исполнительного документа. Узнать и оплатить задолженность можно на сайте службы судебных приставов или на «Госуслугах».

Фото: loon.site

 

 

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