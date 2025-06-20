У Бурятии есть шанс пережить жилищный кризис

«В 2027 году в России может не появиться ни одного нового дома или же объемы ввода жилья могут сократиться до 30%», - заявил на прошлой неделе вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Уже в 11 крупных городах застройщики находятся на грани банкротства из-за сворачивания льготной ипотеки и высоких ставок кредитования. В Улан-Удэ же ситуация получше.

Рынок в ауте

Российский рынок недвижимости переживает непростые времена. Аналитики ЦИАН отмечают резкое ухудшение ситуации во многих крупных городах после сворачивания льготной ипотеки. Если в 2024 году в зоне риска из-за затоваривания жильем находился лишь один город – Воронеж, то к июню 2025 года таких городов стало целых 11.

Это выяснилось в ходе исследования проекта «Движение.ру», которое охватило 16 городов-миллионников, а также Тюмень, ставшую одним из крупнейших рынков недвижимости в стране. Главный вывод исследования: снижение объемов кредитования на первичном рынке почти в три раза – с 475 до 167 млрд рублей в месяц – привело к сокращению спроса на новое жилье.

Такая ситуация грозит девелоперам серьезными финансовыми проблемами, вплоть до банкротства из-за трудностей с погашением долгов по проектному финансированию.

Единственные города, где зафиксирован рост показателя проданного жилья по отношению к строительной готовности, – это Москва и Санкт-Петербург. В столице он вырос на 1% и достиг 95%, а в Петербурге – на 3%, до 92%. Это объясняется тем, что эти города стали общероссийскими рынками, привлекающими покупателей со всей страны, что позволяет быстрее продавать построенное жилье.

В остальных городах наблюдается снижение этого показателя. Наиболее значительное падение произошло в Нижнем Новгороде (на 36%), Челябинске (на 35%) и Красноярске (на 32%).

В «Движение.ру» подчеркивают, что этот показатель демонстрирует, насколько быстро девелоперы успевают продавать квартиры, чтобы минимизировать затраты на обслуживание проектного финансирования. Госкорпорация «Дом.рф» считает нормой 70 - 80%. Дальнейшее снижение грозит застройщикам трудностями с погашением кредитов из-за высокой ставки и недостаточного наполнения эскроу-счетов.

Ситуация усугубляется тем, что в апреле 2025 года продажи жилой недвижимости в России рухнули почти на 40%, а инвестиции в жилищное строительство сократились на 50%. Ряд региональных строительных компаний уже стали банкротами или находятся на грани этого. Крупнейшие девелоперы, такие как «Самолет» и ПИК, сообщили о значительном снижении прибыли за 2024 год и рекомендовали не выплачивать дивиденды.

Поскольку темпы продаж резко упали и девелоперы вынуждены снижать темпы строительства, чтобы избежать чрезмерных расходов на обслуживание кредитов, банки сейчас стремятся пересмотреть параметры кредитования по многим проектам, требуя дополнительных залогов или вложений от застройщиков, которых у тех часто нет.

Рынок в Бурятии на плаву

Что касается регионов за Байкалом, то таких серьезных проблем в нашей республике пока нет.

- В Бурятии сегодня наблюдается тенденция, когда из районов республики многие интересуются вложениями в строящуюся недвижимость Улан-Удэ. Для этой категории важно накопить на первоначальный взнос, вложиться в строительство и спустя некоторые время въехать в новостройку, делая там ремонт, - говорит риелтор Наталья Раднаева. - Часто это семьи военнослужащих, которые вкладываются в строительство жилья для своих семей и родственников. Некоторые, получив страховые выплаты, инвестируют в несколько квартир, ведь при использовании Дальневосточной ипотеки требуется первоначальный взнос в 20% и ее можно оформить на несовершеннолетних членов семьи.

Как сообщил «Номер один» гендиректор «Бургражданстрой» Владимир Хусаев, в отличие от других регионов, в республике главным мотором для строительного сектора является Дальневосточная ипотека с ее 1,5 - 2% ставкой на новое жилье, что резко контрастирует с 27 - 29% ставкой в соседних регионах, где, по его словам, возникли определенные сложности с кредитованием. В Бурятии таких острых проблем нет.

- Благодаря льготным условиям по ДВИ мы наблюдаем стабильно высокий спрос на новое жилье, что стимулирует строительство новых жилых комплексов в республике. Правда развитие инфраструктуры несколько запаздывает, и здесь необходимо ускорить возведение дорог, прокладывать инженерные сети и уменьшить барьеры при техприсоединении к тепловым сетям, - говорит Хусаев.

Как отмечается, в этом случае «застройщикам удастся сохранить высокие темпы ввода жилья в республике».

Напомним, что в Бурятии в 2024 году, по данным Бурятстата, возведены рекордные для республики 533 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с 2023 годом, объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился на 13,5%.

Основной вклад внесли крупные застройщики Улан-Удэ, возведя 40 многоквартирных домов. По темпам роста жилищного строительства Бурятия заняла третье место среди регионов Дальневосточного федерального округа.

В 2025 году также увеличилось и число застройщиков жилья в республике - с 16 до 21.

Главное только, чтобы в федеральном бюджете нашлись деньги на финансирование программы. Ведь компенсация банкам разницы между 29% и 2% требует многомиллиардных ежегодных затрат. А денег в бюджете становится меньше по причине снижения доходов от нефти.





Фото: Номер один