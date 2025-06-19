Общество 19.06.2025 в 12:39

Полицейские устроили в селе Бурятии погоню за школьником на мопеде

Его матери правоохранители выписали штраф
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Текст: Елена Кокорина
Полицейские устроили в селе Бурятии погоню за школьником на мопеде

В Бурятии полицейские занялись «отловом» юных мотогонщиков, которые нарушают ПДД и гоняют по дорогам республики, как правило, без прав. Одним из таких нарушителей оказался 14-летний сельский школьник.

- Подростка на мопеде автоинспекторы заметили в п. Саган-Нур Мухоршибирского района. Требование полицейских юноша проигнорировал и продолжил движение, однако в ходе непродолжительной погони был все же задержан. За рулём находился 14-летний школьник. На место происшествия приглашена мать юного нарушителя, которой был выписан штраф за передачу прав управления ребенку, - рассказали в полиции республики.

В Гусиноозерске в ходе рейдов на специализированную штрафстоянку перемещены 4 мотоцикла. За допуск к небезопасной езде на мопеде к ответственности привлечены юный водитель и его родитель.

- В селе Иволгинск семье 16-летнего юноши, столкнувшегося накануне с автомобилем «БМВ», грозит не только уплата штрафов за езду без прав и передачу прав управления подростку, но и значительные финансовые потери за восстановление поврежденной иномарки, - добавили в МВД.

Фото: Полиция РБ

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