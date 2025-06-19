Общество 19.06.2025 в 12:51

В ближайшие три дня Бурятию накроет сильная жара

Ожидается температура +35 градусов и выше
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Текст: Служба информации "Номер один"
В ближайшие три дня Бурятию накроет сильная жара

С 20 по 22 июня по республике ожидается сильная жара с максимальной температурой +35 градусов по Цельсию и выше, сообщили в МЧС Бурятии.

В администрации города напомнили, что в Улан-Удэ официально разрешенных мест для купания в Улан-Удэ нет.

Согласно данным Роспотребнадзора, пробы воды в реке Селенга у станции Дивизионная показали превышение нормы содержания энтерококков, вода в карьере мкрн Стеклозавод превышает норму по бактериям группы кишечной палочки Escherichia coli.

В жару лучше всего носить светлую одежду и головной убор; пить больше воды; желательно воздержаться от прогулок на палящем солнце; и не оставлять детей без просмотра.

 

Фото: Номер один

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