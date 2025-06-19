В Бурятии воссоздали ботанические копии цветов и грибов

21 июня на районном празднике «Сурхарбан» нацпарк «Тункинский» представит выставку-продажу сувенирной продукции. Среди экспонатов – уникальные ботанические копии цветов и грибов, произрастающих на территории национального парка.

- Ботанические копии – это не просто сувенир, а созданные вручную произведения искусства. Мастер, партнер нацпарка, максимально точно воссоздал внешний вид растений, передав мельчайшие детали – от прожилок на лепестках до текстуры грибной шляпки. Для создания изделий использованы современные высококачественные материалы. Срок службы не ограничен. Приглашаем посетить нашу выставку и воочию оценить красоту ботанических копий, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Возрастное ограничение 6+

Фото: нацпарк «Тункинский»