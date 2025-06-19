В парке Улан-Удэ состоится фестиваль йоги
22 июня в Улан-Удэ состоится фестиваль йоги. Своеобразный праздник внутренней гармонии и баланса пройдет в ближайшую субботу в парке имени Орешкова.
На фоне природы жители и гости столицы смогут окунуться в атмосферу восточного искусства и медитаций. В сопровождении опытных преподавателей йоги в течение дня вас ждут такие практики под открытым небом, как Сурья Намаскар, гвоздестояние, медитация с поющими чашами, силовая и парная йога и многое другое. Специально для малышей пройдет детская йога, а в конце дня розыгрыш призов.
Программа фестиваля следующая:
Площадка №1, Сцена:
10:15 Йогический танец Каошики Дарима Николаева
11:00 «Гармония ума и тела» Токтонов Жаргал
12:00 Цигун Софья Шедеева
13:00 Театр Индийского театра САВИТРИ
14:00 Крия йога Насогма Кизуб
15:00 «Красивая осанка» Саяна Лубсанова
16:00 «Гибкая сила» Анна Янькова
17:00 «Дыхание йоги» Светлана Сарварова
18:00 Розыгрыш призов (площадка Nº1 сцена)
18:20 «Здоровая спина» Оксана Маналаки
19:15 «Парная йога» Оксана Карпова Ирина Мясникова
11:30 и 14:30 Гвоздестояние Гвоздева Наталья
17:30 Раджа медитация Хаптаева Татьяна
Площадка №2, Беседка:
10:15 Сурья Намаскар Жамсуева Татьяна
11:00 «Адаптивная йога» Лариса Цыдендоржиева
11:30 Гвоздестояние Гвоздева Наталья
12:00 Медитация с поющими чашами Ольга Казноделова
13:00 Театр Индийского театра САВИТРИ
14:00 «Силовая йога» Дарья Усова
14:30 Гвоздестояние Гвоздева Наталья
15:00 Детская йога Лидия Бальчугова
16:00 Йога-Нидра Валерия Югаева
17:00 «Баланс и гибкость» Елена Ягодина
17:30 Раджа медитация Хаптаева Татьяна
18:00 Розыгрыш призов (площадка Nº1 сцена)
18:20 Циклическая медитация (с завязанными глазами) Анна Шункова.
Возрастное ограничение 6+
Фото: loon.site