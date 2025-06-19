Общество 19.06.2025 в 14:20

В парке Улан-Удэ состоится фестиваль йоги

Уже в ближайшие выходные можно будет помедитировать стоя на гвоздях
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Текст: Елена Кокорина
В парке Улан-Удэ состоится фестиваль йоги

22 июня в Улан-Удэ состоится фестиваль йоги. Своеобразный праздник внутренней гармонии и баланса пройдет в ближайшую субботу в парке имени Орешкова.

На фоне природы жители и гости столицы смогут окунуться в атмосферу восточного искусства и медитаций. В сопровождении опытных преподавателей йоги в течение дня вас ждут такие практики под открытым небом, как Сурья Намаскар, гвоздестояние, медитация с поющими чашами, силовая и парная йога и многое другое. Специально для малышей пройдет детская йога, а в конце дня розыгрыш призов.

Программа фестиваля следующая:

 Площадка №1, Сцена:

10:15 Йогический танец Каошики Дарима Николаева

11:00 «Гармония ума и тела» Токтонов Жаргал

12:00 Цигун Софья Шедеева

13:00 Театр Индийского театра САВИТРИ

14:00 Крия йога Насогма Кизуб

15:00 «Красивая осанка» Саяна Лубсанова

16:00 «Гибкая сила» Анна Янькова

17:00 «Дыхание йоги» Светлана Сарварова

18:00 Розыгрыш призов (площадка Nº1 сцена)

18:20 «Здоровая спина» Оксана Маналаки

19:15 «Парная йога» Оксана Карпова Ирина Мясникова

11:30 и 14:30 Гвоздестояние Гвоздева Наталья

17:30 Раджа медитация Хаптаева Татьяна

 

Площадка №2, Беседка:

 10:15 Сурья Намаскар Жамсуева Татьяна

11:00 «Адаптивная йога» Лариса Цыдендоржиева

11:30 Гвоздестояние Гвоздева Наталья

12:00 Медитация с поющими чашами Ольга Казноделова

13:00 Театр Индийского театра САВИТРИ

14:00 «Силовая йога» Дарья Усова

14:30 Гвоздестояние Гвоздева Наталья

15:00 Детская йога Лидия Бальчугова

16:00 Йога-Нидра Валерия Югаева

17:00 «Баланс и гибкость» Елена Ягодина

17:30 Раджа медитация Хаптаева Татьяна

18:00 Розыгрыш призов (площадка Nº1 сцена)

18:20 Циклическая медитация (с завязанными глазами) Анна Шункова.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site

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йога

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