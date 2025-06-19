Депутата горсовета осудили за пьяную езду

Депутат городской думы Читы Евгений Калинин, которого суд приговорил за пьяную езду к штрафу в 270 тысяч рублей и лишил его прав на 2,5 года, подал заявление на сложение полномочий. Об этом 19 июня во время внеочередного заседания рассказал председатель гордумы Евгений Ярилов.

«Сегодня оснований для снятия полномочий депутата может быть только два — либо поступает решение суда, и на основании этого решения дума в соответствии с федеральным законом принимает решение, либо если поступит заявление по собственному желанию. Заявление по собственному желанию уже есть, поэтому вопрос будет вынесен на очередное заседание думы 26 июня. Ну, соответственно, вероятность близка к 100%, что дума примет решение о лишении полномочий. Других вариантов нет», — рассказал Ярилов.

Как сообщал портал «Чита.ру», о том, что полиция остановила и задержала Калинина, когда он был в состоянии опьянения за рулем, стало известно еще 30 декабря 2024 года. Позже в официальном Telegram-канале Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщили, что членство Калинина в партии приостановили. При этом официальные источники в силовых ведомствах не подтверждали возбуждение уголовного дела. Следственное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю сообщило о факте возбуждения дела в феврале 2025 года. Глава думы Читы Евгений Ярилов прокомментировал, что это крайне печальное событие и его как руководителя это серьезно расстраивает. После вынесения приговора Калинину Ярилов говорил, что депутата пока не будут исключать из состава гордумы, так как приговор суда в законную силу еще не вступил.

Фото: loon.site