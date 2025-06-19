Общество 19.06.2025 в 15:28
«Экологическое благополучие». Как в Бурятии берегут природу
В республике проходят акции «БумБатл», «Вода России» и «Сад Памяти»
В Бурятии регулярно проходят экологические акции «БумБатл», «Вода России», «Сад Памяти» и многие другие. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии и все неравнодушные жители республики собирают макулатуру, убирают мусор с берегов Байкала и высаживают деревья.
В акциях активно участвуют школьники, студенты, работники организаций и учреждений.
Подробно ознакомиться с экологическими акциями в Бурятии можно в видеоролике:
Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по Указу Президента России Владимира Путина.
Фото: скриншот видео, Минприроды Бурятии
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