«Экологическое благополучие». Как в Бурятии берегут природу

В Бурятии регулярно проходят экологические акции «БумБатл», «Вода России», «Сад Памяти» и многие другие. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии и все неравнодушные жители республики собирают макулатуру, убирают мусор с берегов Байкала и высаживают деревья.

В акциях активно участвуют школьники, студенты, работники организаций и учреждений.

Подробно ознакомиться с экологическими акциями в Бурятии можно в видеоролике:

Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по Указу Президента России Владимира Путина.

Фото: скриншот видео, Минприроды Бурятии