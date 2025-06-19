От Улан-Удэ до Читы ремонтируют 137 километров дороги

137 км региональной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита находятся сегодня в ремонте. Это семь участков. Работы развернулись вблизи Эрхирика, Первомаевки, Новой Курбы, Поперечного. Продолжается ремонт моста через реку Холой на 356 км. Все работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Участок 16-26 км проходит в границах с. Эрхирик. Здесь завершаются работы на четырех мостах, уложено около 8 км асфальта.

- На участке предусмотрены 11 автобусных остановок, по проекту было 8 и по просьбам жителей еще добавили 3. Будут освещение, тротуары, пешеходные переходы, - рассказал Сергей Карапетян, мастер участка.

На 58-78 км ежедневно работает порядка 40-45 единиц техники. Здесь уложено 2,5 километра нижнего слоя асфальта.

На участке 200-234 км уложен первый слой асфальта, дорожники приступили к устройству верхнего слоя и обустройству дороги.

- В этом году на а/д Улан-Удэ-Романовка-Чита введут около 40 км. За последние 5 лет отремонтировали более 100 км, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Фото: минтранс Бурятии