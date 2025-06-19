Пенсионерке из Улан-Удэ вернули отданные мошенникам 1,1 млн рублей

Пенсионерке из Улан-Удэ, пострадавшей от мошенников и оставшейся без 1,1 млн рублей, вернули потерянные деньги. Следствию удалось установить счет получателя, на который поступили накопления пожилой женщины.

- Пострадавшей позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, сообщив о необходимости перевода денежных средств на «безопасный резервный счет» с целью их защиты от хищения. По указанию мошенников потерпевшая перевела 1,1 млн рублей на счет «дроппера», - рассказали в прокуратуре республики.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами с владельца банковского счета.

Решением суда иск удовлетворен, решение вступило в законную силу.

Напомним, что дроппер – это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. На них оформляются банковские карты, через которые телефонные мошенники переводят, а потом обналичивают украденные денежные средства.

Фото: loon.site