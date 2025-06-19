За семь сосен житель Бурятии выплатит свыше миллиона рублей

За незаконную рубку семи сосен 22-летнего жителя Кяхтинского района суд признал виновным, приговорив к трём годам принудительных работ. Помимо этого, ему предстоит возместить ущерб, причинённый лесному фонду в размере 1 млн 129 тысяч рублей.

- Согласно материалам уголовного дела, 22-летний подсудимый в декабре 2024 года срубил семь живых деревьев породы сосна на территории Кяхтинского лесничества. Общий объём вырубки составил 16,2 кубометров, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесники напоминают, что за нарушение лесного законодательства, а именно незаконную рубку лесных насаждений грозит административная и уголовная ответственность. Даже небольшой объём древесины, заготовленный «чёрным» способом, влечёт за собой серьёзные последствия.

Фото: Елена Кокорина