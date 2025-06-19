В Улан-Удэ помогли найти работу 500 подросткам

Этим летом в Улан-Удэ в рамках организации досуга детей в свободное от учебы время комитет по образованию, комитет по культуре, управление по делам молодежи Администрации города совместно с Центром занятости населения планируют трудоустроить более 1,1 тысячи молодых людей.

- На сегодняшний день работу нашли уже более 500 юношей и девушек от 14 лет. До конца месяца Центр занятости населения и заинтересованные организации планируют трудоустроить ещё около 200 подростков. Ребята официально работают в период летних каникул и получают заработную плату, - рассказали в администрации Улан-Удэ.

По завершении трудового договора каждый подросток помимо заработной платы за счет средств городского бюджета получит финансовую поддержку от Центра занятости населения - выплату за каждый отработанный календарный день.

Кроме того, перед выходом на работу ребята бесплатно проходят медицинский осмотр.

Приоритет при трудоустройстве отдаётся детям, состоящим на различных видах учета и находящимся в трудной жизненной ситуации. Но обратиться в Центр занятости населения Улан-Удэ могут все желающие по номеру: 41-89-20. Молодым людям предлагают вакансии делопроизводителя, садовника, разнорабочего и другие.

Напомним, что в прошлом году работой было обеспечено около 420 подростков, которые занимались благоустройством школ и учреждений дополнительного образования.

Фото: Unsplash