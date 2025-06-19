В Улан-Удэ наказали работников Авиазавода за смерть коллеги

Недавно апелляционная инстанция Бурятии оставила в силе приговор Железнодорожного районного суда по делу о гибели кузнеца-штамповщика, трагически погибшего на рабочем месте.

В начале февраля 2025 года состоялся суд над двумя сотрудниками Авиазавода - директором и мастер цеха, где работал погибший. Мужчин обвинили в нарушении требований охраны труда.

Напомним, в конце апреля 2022 года в одном из цехов Улан-Удэнского авиационного завода погиб 36-летний кузнец-штамповщик Александр Родионов. На мужчину обрушился огромный молот. Рабочий скончался на месте происшествия. Следствие установило виновных в случившемся. Над двумя работниками авиазавода начался суд.

Фемида признала работников завода виновными в совершении преступления, предусмотренного второй частью уголовной статьи «Нарушение требований охраны труда» и назначила каждому из них наказание в виде лишения свободы один год шесть месяцев условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Предприятие решило обжаловать вердикт суда, однако безуспешно.

«Мне удалось успешно завершить дело о трагическом происшествии на авиазаводе, произошедшем 30 апреля 2022 года. Представляя интересы потерпевшей стороны, были доказаны факты грубых нарушений правил охраны труда, повлекших гибель близкого человека.

Безответственность работодателя привела к тому, что сотрудник оказался допущенным к сложному оборудованию без соответствующих инструкций и проверок, подвергнув себя смертельной опасности. Отсутствие обязательных элементов безопасности усугубило ситуацию, сделав невозможным избежать катастрофы.

Мы добились торжества закона и правды, подчеркивая необходимость строгого соблюдения норм охраны труда и уважения к человеческой жизни», - говорит юрист, представлявший интересы родственников погибшего, Владимир Дашиев.





Фото предоставлено семьей погибшего



