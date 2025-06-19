Общество 19.06.2025 в 18:07

В Монголии каждый пятый гражданин будет пожилым через 25 лет

В соседней стране растет численность трудоспособного населения

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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии каждый пятый гражданин будет пожилым через 25 лет

Каждый пятый гражданин Монголии к 2050 году будет пожилого возраста. Об этом сообщило министерство семьи, труда и социальной защиты страны по итогам совместной с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) дискуссии на тему «Межпоколенческие и гендерные экономические проблемы в Монголии».

«Структура населения Монголии за последние годы стремительно изменилась. Численность трудоспособного населения растет, что создает беспрецедентную возможность в полной мере использовать «демографическое окно» или демографические дивиденды к 2050 году, когда каждый пятый монгольский гражданин будет пожилого возраста», - привело данные ведомство.

По его информации, в стране растет потребность в разработке на основе фактических данных политики, учитывающей возрастную и гендерную структуру населения. Монголия является одной из самых «молодых» по возрастной структуре населения стран. Численность ее населения по состоянию на 2024 год составляла 3 млн 544 тыс. 835 человек. Из них более половины граждане в возрасте до 50 лет. По данным на 1 июня 2025 года дети до 17 лет составляют 36,3 % населения.

Пожилыми людьми в Монголии официально считаются с момента выхода на пенсию женщины старше 55 лет и мужчины старше 65 лет. Численность этой возрастной группы уменьшилась во время пандемии коронавируса. Если в 2020 году пожилые люди составляли 9,8% от общей численности населения Монголии, в 2023 году — 8,6%.


Фото: "Номер один"

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