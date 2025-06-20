Бухгалтер в Бурятии перевела мошенникам деньги своей организации

Бухгалтер одной из организаций в Бурятии попалась на уловки мошенников и перевела им деньги предприятия. Последние искусно подделали голос руководителя и весь день давали ей указания по переводу средств, которые та выполняла, не чуя подвоха. В общей сложности аферисты выманили у нее 1 120 000 рублей.

- 19 марта текущего года заявительнице поступило сообщение от, якобы, учредителя компании с просьбой отправить карточку предприятия с банковскими реквизитами. После чего поступило требование произвести операцию по переводу денежных средств в сумме 220 тысяч рублей. Далее разговор продолжился по аудиозвонку, в ходе которого после приветственных фраз, начались сразу проблемы со связью. Потерпевшая с уверенностью в том, что это голос ее руководителя, продолжила общение в мессенджере. Женщина, не раздумывая, принялась исполнять указания аферистов и в течение дня перевела на номера нескольких банковских карт, продиктованных злоумышленниками, в общей сумме 900 000 рублей, - рассказали в полиции республики.

После рабочего дня, когда сообщения от «учредителя» не прекращались, гражданка заподозрила неладное и стала звонить на сотовый телефон своего руководителя. Последняя сообщила, что каких-либо указаний по переводу денег не давала.

- Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, - добавили в МВД.

Фото: loon.site