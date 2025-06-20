Общество 20.06.2025 в 09:08

Бухгалтер в Бурятии перевела мошенникам деньги своей организации

Женщина была уверена, что получает указания от руководителя
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бухгалтер в Бурятии перевела мошенникам деньги своей организации

Бухгалтер одной из организаций в Бурятии попалась на уловки мошенников и перевела им деньги предприятия. Последние искусно подделали голос руководителя и весь день давали ей указания по переводу средств, которые та выполняла, не чуя подвоха. В общей сложности аферисты выманили у нее 1 120 000 рублей.

- 19 марта текущего года заявительнице поступило сообщение от, якобы, учредителя компании с просьбой отправить карточку предприятия с банковскими реквизитами. После чего поступило требование произвести операцию по переводу денежных средств в сумме 220 тысяч рублей. Далее разговор продолжился по аудиозвонку, в ходе которого после приветственных фраз, начались сразу проблемы со связью. Потерпевшая с уверенностью в том, что это голос ее руководителя, продолжила общение в мессенджере. Женщина, не раздумывая, принялась исполнять указания аферистов и в течение дня перевела на номера нескольких банковских карт, продиктованных злоумышленниками, в общей сумме 900 000 рублей, - рассказали в полиции республики.

После рабочего дня, когда сообщения от «учредителя» не прекращались, гражданка заподозрила неладное и стала звонить на сотовый телефон своего руководителя. Последняя сообщила, что каких-либо указаний по переводу денег не давала.

- Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

Бухгалтер в Бурятии перевела мошенникам деньги своей организации
20.06.2025 в 09:08
Наказание за невыполнения служебного задания
20.06.2025 в 09:00
У Бурятии есть шанс пережить жилищный кризис
20.06.2025 в 07:00
«Омулевые» планы не оправдались
20.06.2025 в 06:00
В Монголии каждый пятый гражданин будет пожилым через 25 лет
19.06.2025 в 18:07
В Улан-Удэ наказали работников Авиазавода за смерть коллеги
19.06.2025 в 17:54
В Улан-Удэ помогли найти работу 500 подросткам
19.06.2025 в 17:44
За семь сосен житель Бурятии выплатит свыше миллиона рублей
19.06.2025 в 17:29
В Монголии сменилось правительство
19.06.2025 в 17:11
Житель Улан-Удэ схлопотал «строгач» за разборки в стиле 90-х
19.06.2025 в 17:02
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Наказание за невыполнения служебного задания
Что ожидать?
20.06.2025 в 09:00
У Бурятии есть шанс пережить жилищный кризис
До 2030 года спрос на новостройки может поддержать Дальневосточная ипотека
20.06.2025 в 07:00
«Омулевые» планы не оправдались
В Бурятии добычу омуля вновь отложили на неопределенный срок
20.06.2025 в 06:00
В Монголии каждый пятый гражданин будет пожилым через 25 лет

В соседней стране растет численность трудоспособного населения

19.06.2025 в 18:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru