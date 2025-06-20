Общество 20.06.2025 в 10:42

В Муйском районе восстановили проезд на автодороге Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо

Всю ночь дорожники отсыпали дорогу
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Муйском районе восстановили проезд на автодороге Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо

В Муйском районе восстановили проезд на автодороге Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо.

- Около трех утра 20 июня движение на км 272+397 автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо открыли. Всю ночь дорожники отсыпали дорогу, задача усложнялась сильным течением и высоким уровнем воды в реке Ковокта, - сообщили в ГБУ «Дороги Бурятии».

Произведена расчистка русла. В основание дороги уложено 15 водопропускных труб. Отсыпано около 10 тысяч м3 скального грунта.

Напомним, утром 15 июня река Ковокта вышла из берегов вследствие сильных дождей и интенсивного снеготаяния, вызвав разрушение объездной дороги.

В настоящее время движение транспорта восстановлено.

 

Фото: скриншот видео, ГБУ «Дороги Бурятии»

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