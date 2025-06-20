ТГК-14 профинансирует ремонт более 40 участков повреждённых дорог

ТГК-14 предстоит привести в порядок все участки дорог, поврежденные в результате аварий и гидрологических испытаний. Среди них улицы Жердева, 8, Калашникова, 16, Шумяцкого, 2б и другие.

Теплоснабжающая компания уже заключила договора с подрядчиками, которые будут осуществлять ремонт за счет ТГК-14. Одним из них станет МБУ «Комбинат по благоустройству».

— В рамках заключённого договора между ТГК-14 и комбинатом, нами будет проведён ямочный ремонт на тех участках, где ТГК повредил дорожное покрытие. Наша организация занимается работой только в Октябрьском районе. Тогда как ремонт двух других районов возьмут на себя другие подрядчики, чтобы обеспечить параллельное выполнение всех работ и сократить сроки, — пояснил директор комбината Игорь Мункуев.

Завершить восстановление повреждённых участков дороги ТГК-14 обязали до конца октября.

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