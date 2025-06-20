Общество 20.06.2025 в 11:48

С начала года из Бурятии экспортировано 18 тысяч тонн зерна

Вся продукция отправляется в Китай и Монголию
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Текст: Служба информации "Номер один"
С начала года из Бурятии экспортировано 18 тысяч тонн зерна

С начала года из Бурятии в Китай и Монголию экспортировано 18 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. На нее государственными инспекторами было оформлено 456 фитосанитарных сертификатов.

- Проведен досмотр каждой партии подкарантинной продукции, в целях установления фитосанитарного состояния отобраны образцы зерна и продуктов его переработки и переданы для проведения экспертиз в Бурятский территориальный отдел Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР», - сообщили в Россельхознадзоре по Иркутской области и Бурятии.

За этот год зафиксирован лишь один случай выявления карантинного вредного объекта (рисового долгоносика) в партии пшеничных отрубей объемом 21 т. Зараженная продукция на экспорт не была допущена.

 

Фото: Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии

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