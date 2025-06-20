В Улан-Удэ на месяц закроют еще один участок дороги

С 21 июня в Улан-Удэ будет ограничено движение транспорта по улице Смолина.Работы по замене старых коммунальных сетей водоснабжения и канализации продлятся примерно до конца июля, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

- Уважаемые горожане, будьте внимательны на дорогах и следуйте установленным временным дорожным знакам. В этот период будет ограничено движение по полосам для легкового транспорта. Движение грузового транспорта будет закрыто, объезд — через улицу Шмидта. Схемы движения общественного транспорта не меняются, - прокомментировали в мэрии города.

Фото: мэрия города