Общество 20.06.2025 в 12:10
Жители Бурятии могут улететь в Москву вечерним рейсом
Первый вылет состоится в пятницу, 20 июня
«Аэрофлот» запустил вечерние рейсы из Бурятии в Москву. Теперь жители Бурятии и туристы могут улететь не только рано утром, но и вечером, сообщает аэропорт «Байкал».
Вылет в 20:40 - из аэропорта «Байкал». Прилет – в 22.20 в Москву, аэропорт «Шереметево». Длительность полета - 6 часов 40 минут. Полеты осуществляются на Боингах 737-800.
Первый полет состоится уже в эту пятницу 20 июня. Затем 22, 23, 27, 28, 29, 30 июня. А с июля по сентябрь полеты будут выполняться ежедневно. Далее уточняйте информацию на сайте аэропорта).
Аэрофлот также выполняет ежедневный утренний рейс в Москву.
Фото: loon.site