Жители Бурятии могут улететь в Москву вечерним рейсом

«Аэрофлот» запустил вечерние рейсы из Бурятии в Москву. Теперь жители Бурятии и туристы могут улететь не только рано утром, но и вечером, сообщает аэропорт «Байкал».

Вылет в 20:40 - из аэропорта «Байкал». Прилет – в 22.20 в Москву, аэропорт «Шереметево». Длительность полета - 6 часов 40 минут. Полеты осуществляются на Боингах 737-800.

Первый полет состоится уже в эту пятницу 20 июня. Затем 22, 23, 27, 28, 29, 30 июня. А с июля по сентябрь полеты будут выполняться ежедневно. Далее уточняйте информацию на сайте аэропорта).

Аэрофлот также выполняет ежедневный утренний рейс в Москву.





Фото: loon.site