В Бурятии пропала мать с двумя детьми

В Заиграевском районе Бурятии ведут поиски молодой женщины, которая ушла из дома три дня назад с двумя несовершеннолетними детьми.

- 17 июня 2025 года Кубышкина Екатерина Владимировна, 1994 г.р., ушла из дома в селе Старая Брянь с двумя детьми – 8-летней дочерью Миланой и 6-летним сыном Захаром. Во что они были одеты не установлено. Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите об этом в дежурную часть Заиграево по номеру: 83013641371, - сообщили в ТГ-канале «Вперед».



Фото: ТГ-канал «Вперед»