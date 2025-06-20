Общество 20.06.2025 в 12:35

В Улан-Удэ осудили любителя коньяка

За воровство элитного алкоголя мужчину отправят на принудительные работы

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ осудили любителя коньяка

Житель столицы Бурятии попал в поле зрения правоохранителей за систематические краж дорогого алкоголя в одном из магазинов. Наведывался туда воришка не один раз и всегда уходил с «добычей» - бутылкой коньяка.

Согласно материалам дела, житель Улан-Удэ, ранее неоднократной судимый за воровство, в феврале и марте текущего года из воровал в одном из магазинов, расположенных в черте Улан-Удэ. При этом крал он не продукты или какие-то другие товары, а элитный алкоголь.

Подсудимый из всего ассортимента имеющейся в магазине алкогольной продукции выбирал коньяк. Пристрастие к элитному спиртному по всей видимости затмило рассудок воришки и он не обратил внимание, что все его преступные действия фиксируются на видеокамеры, установленные в магазине.

Эти видеозаписи в последующем и помогли полицейским установить личность преступника и привлечь его к уголовной ответственности.

Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы. При этом, учитывая, что он не отбыл дополнительное наказание по предыдущему приговору, подсудимого также приговорили к лишению права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев 1 день.


Фото: ru.freepik.com

 

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суд коньяк принудительные работы кража

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