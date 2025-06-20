В детский лагерь Бурятии нагрянули полицейские-кинологи с собаками

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские-кинологи приехали к отдыхающим в лагере «Чайка» подросткам и поделились секретами своей работы. Ребятам продемонстрировали навыки и умения служебных собак, показали приемы по поиску запрещенных веществ и по задержанию условного нарушителя.

- Четвероногие помощники полицейских продемонстрировали отточенные навыки послушания и выполнение команд полицейских-кинологов. Подростки узнали какие породы собак, применяются в полиции, как их характер и индивидуальные особенности влияют на специализацию четвероногих питомцев. В завершении мероприятия, кинологи ответили на интересующиеся вопросы воспитанников лагеря и вдохновили многих задуматься о карьере полицейского-кинолога, мечтающего работать бок о бок с верным напарником-псом, - рассказали в полиции республики.

В конце ребят ждал приятный сюрприз — дети смогли познакомиться со служебными собаками, погладить их и сделать памятные фотографии.

Фото: loon.site