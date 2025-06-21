Вахтовик, ставший йогином

Согласно древним трактатам, йогой серьезно интересуются всего четыре категории людей. Это страдающие, нуждающиеся в деньгах и славе, любознательные и стремящиеся познать абсолютную истину. У многих есть ошибочное мнение о том, что занимающиеся йогой люди могут гнуться во все стороны и непременно стоят на голове, на большом пальце во всевозможных позах. Но на самом деле асаны – это лишь одна из восьми ступеней йоги. Современные последователи не сидят в пещерах в медитации, а живут вполне обычной жизнью, как наш герой.

День йоги

С 2014 года во всем мире отмечают Международный день йоги. В день летнего солнцестояния миллионы людей собираются на открытых площадках, чтобы расстелить свои коврики и в одном большом потоке заняться йогой.

Улан-Удэ не исключение. Каждый год в парке им. С. Н. Орешкова проходит фестиваль йоги, где любой желающий может бесплатно посетить разные мастер-классы от преподавателей йоги. Но у каждого преподавателя свой стиль и путь к йоге. Если в самой Индии, где зародилась йога, ею в основном занимаются мужчины, то в России в залах вряд ли встретятся толпы мужчин. А подавляющее большинство инструкторов – это женщины. В Бурятии можно на пальцах рук посчитать инструкторов по йоге мужского пола.

Поза павлина

Базар Осоров начал увлекаться йогой в те времена, когда она не была столь популярна в Бурятии. И у многих было неправильное понимание, что йога – это религиозная секта, и люди с опаской поглядывали на последователей. Но со временем мышление поменялось. Сейчас многие понимают, что йога – это внерелигиозная система оздоровления физического и ментального тела.

- Йога для меня — это образ жизни. Это та опора, что позволяет преодолевать любые жизненные невзгоды. Мой кодекс, которого я придерживаюсь в жизни и на основе него принимаю решения, - говорит йога-инструктор Базар Осоров.

Как мы уже отметили, йога – это многоступенчатая система, где асаны – это третья по счету из ступеней. Для понимания уточним, что асана — название определенного неподвижного положения тела в йоге, принимаемого на несколько секунд или минут с целью телесного и душевного оздоровления. Как написано в первоисточниках, существует 8 400 000 всевозможных асан. Но в 1975 году известный гуру йоги решил сосчитать количество используемых асан. У него получилось 1300 положений тела с различными вариациями.

- В детстве я мог выполнять позу павлина (асана, в которой тело приподнято, как горизонтальная палка, и держится за пол обеими ладонями, а поддерживается локтями), а это не самая простая асана из йоги. Еще делал стойку на голове. Тогда я не знал, что у этих положений тела есть названия. Когда кололо в животе, я каким-то образом догадался лечь на спину и обнять себя за колени. Когда был запор - делал волну животом. Пытался задержать дыхание как можно дольше, вплоть до потемнения в глазах. Было интересно наблюдать за своими ощущениями, когда тело находится в нестандартных ситуациях. И вот таких моментов возникало много, - вспоминает Базар.

Но осознанно начал заниматься йогой в студенческие времена по книжке с CD-диском. Постепенно, занимаясь по ней, Базар осваивал асаны и комплекс Сурья Намаскар (комплекс асан с плавными переходами, переводится как «приветствие солнцу»).

- Это отличный комплекс, который положительно влияет как на здоровье, так и на внутреннее состояние сознания. Реже болеешь и мало на что раздражаешься, становишься спокойнее, и в то же время появляется много энергии для активной жизни, - утверждает Базар. - Сначала осваивал асаны на общем уровне, то есть заучивал внешнюю форму. Куда ставить руки, куда ноги и так далее. Затем, освоив их на внешнем уровне, начал освоение на внутреннем, сосредоточив внимание на дыхании и внутренних ощущениях. После по тому же принципу добавил медитации и мантры. Мама регулярно водила меня в дацан, и я часто бывал на хуралах. Слушал монотонное пение лам, постепенно засыпая. Помню, что не капризничал, но и не был достаточно внимателен к этому, - отмечает наш собеседник.

Спасло карате

Все, кто знает Базара Осорова, отмечают его нестандартное мышление, яркую харизму, особое чувство юмора, искренность, доброжелательность и неподдельное спокойствие. Но это результат работы над собой путем преодоления разных трудностей, что есть часть йоги.

В детстве Базар столкнулся с буллингом. В 12 лет у нашего героя умерла мама, а отца лишили родительских прав. Под опеку его и младшую сестру забрала к себе старшая сестра.

- После пятого класса из Улан-Удэ я переехал в поселок Таксимо. Там в школе процветал рэкет, но было как-то попроще, чем в городе, но тоже хватало жести. Переехав в поселок, поклялся, что больше никому не позволю меня обижать или унижать. Да, в школе было непросто. Много криминала, жестокости, процветала субкультура АУЕ. Помню, как одного моего одноклассника ударили стулом по голове, а стулья тогда были металлические с сидушкой из плотной фанеры. Было больно смотреть, как его бьют и унижают на перемене, - вспоминает школьные годы в 90-х Осоров.

По словам Базара, причиной травли и насилия могло послужить что угодно. И часто нападали группой на одного человека.

- Как-то меня поймали после школы трое ребят. Двое держали руки и блокировали ноги, а третий ударил меня кулаком по челюсти. Ему не понравилось, что камень, который я пнул, случайно попал в его ботинок. Каждый мой поход в школу был как выход на поле боевых действий. Никогда не знаешь, чем закончится день. Останешься целым и невредимым или же тебя покалечат просто за то, что косо взглянул на кого-то. Меня удивляло, что ребята из так называемых благополучных семей были настолько жестокими и безжалостными. Такие даже опаснее, чем те, что находились в колонии, - рассказывает Базар Осоров.

Чтобы научиться стоять за себя, Базар записался на карате, попросил у старшей сестры и зятя денег на оплату секции.

- За эти два года у меня не было здорового места на теле, постоянные синяки на руках и ногах. Живот и бедра болели после очередных спаррингов на татами. Все было сурово и жестко. Без груш, без перчаток и матов. Кувырки учились делать на жестком полу. Но я с удовольствием ходил на тренировки. Аскетичные тренировки закалили характер и силу воли. Карате придало смелости и мужества, - утверждает Базар.

Тем не менее все школьные праздники не проходили без Базара. Он был ведущим, устраивал пародии, пел соло, участвовал в сценках. И даже подумывал поступить на артиста в академию культуры. Но по совету сестры поступил на инженера.

Не потерять достоинство

В студенчестве парень серьезно увлекся скалолазанием и альпинизмом, что скрасило скучные и неинтересные для него лекции и занятия. Вступив в студенческий альпинистский клуб «РИФ» («Романтики, искатели и фантазеры») при вузе, он открыл для себя горы, дружбу, поездки, сборы, приключения и медитации в горах.

- Альпинизм — это не просто спорт, как многие думают. Это образ жизни, школа выживания. Тот, кто смог преодолеть свою слабость, страх, некомфортные условия и не потерял свое человеческое достоинство, тот может преодолеть все. Восхождение на гору связано с серьезным риском для жизни. Альпинизм учит планированию и прогнозированию ситуаций. Без этого вероятность успешного восхождения значительно понижается. Альпинизм также учит терпению и умению использовать все имеющиеся возможности: как внешние обстоятельства (погодные условия, рельеф горы), так и свои внутренние качества, например, силу воли и мужество. Ты учишься максимально сосредотачивать внимание в нужный момент. Действовать обдуманно и без суеты, - размышляет альпинист.

Частое ношение огромного рюкзака привело к тому, что у Базара развился сколиоз. Но, целенаправленно практикуя асаны, ему удалось выправить позвоночник, и он перестал сутулиться.

Вахта на севере без мяса

По рассказу нашего героя, он перепробовал себя в разных сферах. Работал в государственных учреждениях, освоил графический дизайн, подрабатывал аниматором, работал грузчиком и даже ведущим в квест-комнатах. Позже, пройдя обучение у нескольких мастеров йоги, Базар стал сертифицированным инструктором по йоге и начал вести занятия.

Мужчина всегда искал ответы на более высокие духовные темы. В поисках истины посещал общины, храмы разных конфессий. И однажды на буддийском ретрите Базар дал обет, что больше никогда в жизни не будет принимать алкоголь. И с тех пор около 12 лет он ведет трезвый образ жизни.

После работы на птицефабрике в Южной Корее Базар перестал употреблять мясо и полностью перешел на вегетарианство. Основным мотивом такого решения стало сострадание к живым существам и нежелание быть причиной их гибели. Больше семи лет он не употребляет в пищу мясо, курицу, рыбу и яйца.

- Сейчас я работаю промышленным альпинистом вахтовым методом. А на межвахте веду занятия по йоге. На вахте столкнулся с непониманием людей, когда они видели, что практикую йогу, и узнавали, что я вегетарианец. Возникало много вопросов и утверждений, что я так долго не протяну, ослабну, зимой буду сильнее замерзать и прочее. Как ни странно, я оказался повыносливее многих. В первое время мои коллеги смеялись надо мной и подшучивали. Сейчас отношение поменялось, они уже сами спрашивают, что делать при каких-то проблемах с суставами и о питании. Из-за тяжелого физического труда копится усталость и организм быстрее изнашивается. Чтобы замедлить это, я выполняю утреннюю зарядку и дыхательные упражнения. Утренняя медитация настраивает на весь день и дает внутренний ресурс, а вечерняя, с растяжкой, позволяет снять напряжение, - рассказал о вахтовых буднях промышленный альпинист.

Йога, алкоголь и поедание мяса несовместимы. Один из первых принципов йоги – это ненасилие. Отказ от интоксикаций — тоже одно из условий для серьезной практики. А еще в йоге есть понятие «сантоша» в переводе с санскрита означает удовлетворенность. Умение принимать мир с благодарностью, способность принимать трудности, лишения и болезни без ожиданий и претензий. Герой нашего повествования с богатым жизненным опытом вполне реализовал это качество. Именно такого человека можно назвать йогином. Умение гнуться, выполнять акробатические трюки может и циркач, и гимнаст. А для йогина гибкость и сила приходит как побочный эффект от практики и не является целью.





Фото предоставлено Базаром Осоровым.