Куда приводят детские мечты и настоящая дружба? Наш герой построил плот, на котором он и его друзья детства отправились в захватывающий водный вояж по реке Хилок. Даже если человек уже прожил более полувека, никогда не поздно исполнить давнюю детскую мечту. В 2024 году приятели прошли на плоту из села Малета Забайкальского края до села Билютай Бичурского района. А в этом году они усовершенствовали свое судно и снова отправились в речной сплав. О своих необычных приключениях нам рассказал 57-летний энтузиаст-путешественник.





Немаленький плот

Наверное, у многих при слове «плот» в голове начинают звучать строки известной песни Юрия Лозы «На маленьком плоту», где герой «сквозь бури, дождь и грозы. Взяв только сны и грезы, и детскую мечту» тихо уплывает, когда наступает полночь «чтобы ритмами наполнить мир», в котором он живет. Николай Савельев в буквальном смысле воплощает в жизнь слова из песни. Только у него плот не из песен и слов, а из конкретных материалов и размер сооружения такой, что на нем можно отправиться в реальное путешествие по воде.

Более 15 лет мужчина работает в МУП «Водоканал» в отделе управления по безопасности предприятия. А родом он из Бичурского района.

- Посередине села Бичура есть речка Бичурка. В моем детстве она была очень большой и бурливой, а в нескольких километрах от нее находится река Хилок. В детстве мы с ребятами надували колеса от автомашин, чтобы поплавать на них, и мечтали построить настоящий плот. Хотели на нем проплыть по Хилку, - начал свой рассказ наш собеседник.

Предыстория авантюры такая: четверо друзей-одноклассников пять лет назад создали общую группу для общения в одном из мессенджеров. И, общаясь о разном, они вдруг вспомнили общую детскую мечту – построить плот и проплыть на нем по реке Хилок. Несмотря на то, что двое живут во Владивостоке, третий — в Кабанском районе, а наш герой — в Улан-Удэ, они решили собраться вместе и воплотить мечту в реальность.

- Три года назад друг Александр, живущий во Владивостоке, всех нас воодушевил и замотивировал начать реализовывать эту затею. Мы сделали зарисовки эскиза плота, а затем скинулись деньгами, чтобы закупиться необходимыми материалами, - делится началом претворения мечты в реальность Николай.

Плот состоит из четырех гондол (небольших надувных лодок. – Прим. ред.), 20 металлических 200-литровых бочек, из досок и нескольких древесно-плитных материалов. Палуба плота получилась размером 24 кв. метра, с кубриком и небольшой кают-компанией в носовой части. Как говорит Николай, они собрали все это в одну общую конструкцию в течение трех-четырех недель в 2024 году во дворе частного дома. Своему судну мужчины дали символичное название «Хилок».

К выбору маршрута отнеслись скрупулезно. Сначала на машинах поехали в Забайкальский край вдоль реки Хилок, предварительно изучили местность по карте, проверили наличие низко расположенных электрических проводов и искали оставшиеся тросы, на которых раньше переправляли паромы. И уже затем на грузовике мужчины перевезли плавательное судно на начало маршрута.





«Вы же взрослые мужики!»

- Родные сначала достаточно скептично отнеслись к нашей задумке, говорили нам, что у нас ничего не получится: «Вы уже взрослые мужики, какой еще плот!». Несмотря на их сомнения, мы все равно продолжили дело. Когда показали готовую конструкцию, в нашу затею поверили. Уже начали советовать, какие продукты и вещи взять, чтобы в путешествии было тепло и уютно, - вспоминает о реакции своих домочадцев мужчина.

Компания энтузиастов в составе Александра Дерябина, Марата Гарипова, Виктора Носкова и самого Николая решила начать маршрут из села Малета Забайкальского края. Мужчины запаслись продуктами и вещами на десять дней и, наконец, отправились в путь.

- В путешествии столкнулись с такой неприятной неожиданностью, как обмеление реки. Местами мы просто садились на мель, приходилось спрыгивать с плота и толкать, потому что не брали с собой мотор. Все, что мы имели, это два шеста, руль и человеческая сила, - делится впечатлениями наш герой.

«Это не праздное путешествие, а тяжелый и опасный труд»

Речной сплав, тем более на самодельном плоту, как и любой другой поход, не обошелся без экстремальных происшествий. Красивые картины природных пейзажей сменялись лугами, полями и тайгой. А спокойное и размеренное течение реки вдруг иногда становилось динамичным и строптивым, заставляя команду судна «Хилок» изрядно помотать нервы и силы.

- Несмотря на трудности, мысли бросить эту затею не возникало. Мы были готовы к разным форс-мажорам. Просто хотелось хоть и с трудностями, но пройти этот маршрут. Даже продуктов хватило, еще и остались. Не голодали, - смеется Николай.

Во время прохождения у Большого острова Хилок началось сужение русла и появились крутые берега. Плот, несмотря на старания мужчин, подгоняемый волнами стремительно направился в сторону кустистого берега. Затрещала обшивка кубрика, и вещи, находящиеся на судне, полетели в воду. С трудом команда собрала их и выправила плот на середину реки. Вроде все обошлось, но тут раздался жуткий скрежет металла. Сели на мель… Не успев оправиться от предыдущего удара, команде пришлось снова столкнуться с очередным вызовом.

«И снова аврал, все дружно берут в руки шесты, натужно пихая и раскачивая плот, наконец, снимают его с мели – впереди ровный и широкий участок, можно передохнуть. А я сделал вывод: путешествие по Хилку это не праздное путешествие, а тяжелый и опасный труд», - писал бичурский журналист Дмитрий Андронов, который присоединился к путешественникам в прошлом году и проплыл часть пути с веселыми энтузиастами.

Мало рыбы

В походе друзей больше всего восхитила природа.

- Это настоящая палитра сибирских красок. Каждое мгновение здесь наполняется магией: горные пейзажи завораживают, кристально чистая вода манит к себе, и в целом создается ощущение, что ты попал в другой мир, - с восторгом рассказывает Николай Савельев.

Запомнилась ночевка неподалеку от села Малый Куналей на Поповом лугу. Излучина Хилка, живописные сопки и цветущий луг произвели на путешественников незабываемое впечатление.

- Какая же у нас красивая природа. Прямо перед нами пробегал изюбрь через Хилок, где было мелко. Встречали много уток и других птиц. Но рыбы было мало. Нам даже местные говорили, что рыба ловится, но очень редко, - рассказывает любитель сплавов.

Мелководье поменяло планы

Мужчины рассчитывали, что маршрут продлится десять дней. Но из-за того, что Хилок сильно обмелел и немного помешали погодные условия, путешествие сократилось на два дня.

- Мы дошли до села Билютай Бичурского района, где был трос для парома. И местные жители нам поведали, что дальше река слишком мелкая и вряд ли мы сможем пройти, поэтому решили завершить водную одиссею, - говорит Николай.

Описанное путешествие стало тестовым и прошло в 2024 году.

- Это заманчиво и завлекательно. Клевый поход на плоту удался, - вспоминает о прошлогоднем речном заплыве наш главный герой. Общая протяженность маршрута составила 200 км.

Снова в путь

В этом году друзья усовершенствовали плот: добавили водоизмещение, установили руль новой конструкции, покрыли палубу фанерой, а стены кубрика для отдыха оформили поликарбонатом.

Николай Савельев говорит, что готов поделиться с желающими советами, подробными инструкциями и эскизами, как построить плот. Мужчина пригласил таких же энтузиастов присоединиться к речному сплаву. В социальной сети приятели выложили фильм «Рекоходы-2024» на основе своего прошлогоднего речного похода.

В этом году мужчины снова отправились в путешествие - сплав и планировали пройти дальше, чем в прошлом году.

«Старт состоялся 3 июня в 14:40 по читинскому времени от набережного села Малета. Плот провожали представители районного управления культуры, неравнодушные к путешествиям малетчане. День выдался хмурый, но мелодия «Прощание славянки», зазвучавшая из переносных колонок, придала мероприятию торжественный характер. Ребята оттолкнулись от берега шестами, и плот медленно поплыл по реке навстречу новым приключениям», - написал на сайте Бичура.ру журналист Дмитрий Андронов.

О путешествиях своего коллеги высказались его сослуживцы из Водоканала: «Мы горды тем, что Николай не только ответственно работает, но и переносит дух приключений в каждый аспект своей жизни».

«Планете не нужно большое количество «успешных людей». Планета отчаянно нуждается в миротворцах, целителях, реставраторах. Она нуждается в людях, рядом с которыми хорошо жить. Планета нуждается в людях с моралью и любовью, которые сделают мир живым и гуманным», - эта пронзительная цитата лидера буддистов Далай ламы актуальна как никогда. И примеры таких энтузиастов-воплотителей неординарных затей в реальность напоминают нам, что в жизни есть место для приключений, открытий и вдохновений, романтики и никогда не поздно воплотить свою мечту в жизнь.





Фото: предоставлено Николаем Савельевым.



