Общество 20.06.2025 в 14:21

Плохо питающихся россиян обвинили в перегрузке системы здравоохранения

Глава Минздрава посетовал, что население почему-то потребляет мало фруктов
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Текст: Иван Иванов
Плохо питающихся россиян обвинили в перегрузке системы здравоохранения

Граждане, не следящие за своим питанием, зарабатывают хронические заболевания и тем самым перегружают систему здравоохранения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, у среднестатистического россиянина уходит до 12 лет жизни на борьбу с болезнями, вызванными неправильным питанием.

 Михаил Мурашко привел данные последних исследований: согласно опросам, ежедневно употребляют фрукты и овощи 60% россиян. При этом рекомендуемая ВОЗ норма - не менее 500 граммов такой свежей продукции в день. Молочные продукты, богатые белком и кальцием, регулярно включают в рацион 50% наших сограждан, и 40% регулярно едят цельнозерновые продукты - разнообразные крупы (это полезные "медленные" углеводы, в отличие от белого хлеба из отбеленной муки). То есть, можно сказать, что принципов здорового питания придерживается примерно половина россиян.

«В итоге мы имеем сверхпотребление медицинских услуг: когда ресурсы здравоохранения тратятся на борьбу с теми заболеваниями, которые можно было бы отсрочить или вовсе избежать», — отметил министр.

При этом чиновник забыл отметить, что продовольственную инфляцию раскрутили не граждане, а действия Центробанка и геополитика. В итоге, когда яблоки в Улан-Удэ по стоимости приближаются к 300 рублям, то при обычной пенсии в 20 тысяч рублей «министерский рацион» составить не получается.

Фото:  loon.site

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