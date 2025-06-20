Граждане, не следящие за своим питанием, зарабатывают хронические заболевания и тем самым перегружают систему здравоохранения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, у среднестатистического россиянина уходит до 12 лет жизни на борьбу с болезнями, вызванными неправильным питанием.

Михаил Мурашко привел данные последних исследований: согласно опросам, ежедневно употребляют фрукты и овощи 60% россиян. При этом рекомендуемая ВОЗ норма - не менее 500 граммов такой свежей продукции в день. Молочные продукты, богатые белком и кальцием, регулярно включают в рацион 50% наших сограждан, и 40% регулярно едят цельнозерновые продукты - разнообразные крупы (это полезные "медленные" углеводы, в отличие от белого хлеба из отбеленной муки). То есть, можно сказать, что принципов здорового питания придерживается примерно половина россиян.

«В итоге мы имеем сверхпотребление медицинских услуг: когда ресурсы здравоохранения тратятся на борьбу с теми заболеваниями, которые можно было бы отсрочить или вовсе избежать», — отметил министр.

При этом чиновник забыл отметить, что продовольственную инфляцию раскрутили не граждане, а действия Центробанка и геополитика. В итоге, когда яблоки в Улан-Удэ по стоимости приближаются к 300 рублям, то при обычной пенсии в 20 тысяч рублей «министерский рацион» составить не получается.

Фото: loon.site