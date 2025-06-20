Общество 20.06.2025 в 14:45

Оседлавшую памятник воинам улан-удэнку задержала полиция

Нетрезвую женщину обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества
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Текст: Елена Кокорина
Оседлавшую памятник воинам улан-удэнку задержала полиция

Жительнице Улан-Удэ могут предъявить обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества. Накануне она, находясь в нетрезвом состоянии, оседлала памятник красногвардейцам и партизанам, павшим в боях за освобождение Верхнеудинска от японо-американских интервентов и семеновских банд 1920 года.

Информация о вандализме появилась в городских СМИ сегодня утром. Полиция среагировала быстро, установила личности хулиганов и задержала их. Ими оказались четверо местных жителей: двое мужчин 1992 и 1986 гг. рождения, а также женщин 1980 и 1995 г.р.

- Доставленные в отдел полиции хулиганы признались в содеянном и раскаялись в своем поступке. Проведённое медосвидетельствование установило, что одна из фигуранток находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следственными органами в отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». В ближайшее время начнется допрос подозреваемой, - комментируют в МВД и Следственном комитете республики.

Фото: скрин видео "Весь Улан-Удэ"

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