Бурятия заключила соглашение с Российским государственным университетом социальных технологий

В четверг, 18 июня, в рамках ПМЭФ-25 глава Бурятии Алексей Цыденов и ректор Российского госуниверситета социальных технологий (РГУ СоцТех) Игорь Михалёв подписали Соглашение по запуску совместных образовательных программ.

Российский государственный университет социальных технологий – один из ведущих вузов России, реализующих образовательные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Создан в 1990 году, и за 35 лет уже наработал большой опыт в профориентации инвалидов. Ректор вуза Илья Михалёв родился в Улан-Удэ, в 1986 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт, в 2019-м – РАНХиГС при Президенте РФ. Возглавил РГУ СоцТех в 2021 году.

– Соглашение предусматривает сотрудничество по широкому спектру. Это и вопросы адаптации участников СВО, которые получили ущерб здоровью, как в образовании, физическом, психологическом восстановлении, так и в выборе профессии. Также у университета есть направления высокотехнологичные – это беспилотная авиация, программное обеспечение, искусственный интеллект. И в этих направлениях мы тоже будем сотрудничать, – сказал Алексей Цыденов.

В РГУ СоцТех порядка 30 процентов студентов обучается по инклюзивным программам.

– Это инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху. И есть очень большой опыт по их адаптации к нормальной жизни – этим мы с радостью поделимся. Также мы готовы интегрировать собственные разработки в сферу беспилотных технологий Бурятии, – говорит Игорь Михалев.

Правительство Бурятии и РГУ СоцТех договорились о запуске образовательных программ, стажировок на территории республики с практикой и рабочими местами, а также о разработке и внедрении технологий БПЛА в сфере научно-практических работ.

Фото: правительство Бурятии