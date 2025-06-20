Хирурги Бурятии спасли жизнь трехмесячной девочке с аномалией развития

Мама трехмесячной малышки, получившей в стенах Детской республиканской клинической больницы второе рождение, обратилась ко всем врачам и медсестрам со словами безграничной благодарности. Местные хирурги спасли жизнь девочки, рожденной с аномалией развития пищевода несовместимой с жизнью, сделав две сложные операции.

История началась весной, когда девочка появилась на свет раньше срока, на 35-й неделе. Диагноз – атрезия пищевода, врожденная непроходимость, несовместимая с жизнью без хирургического вмешательства. Первым этапом по спасению ребенка было наложение гастростомы для обеспечения кормления.

- 8 марта команда хирургов ДРКБ во главе с приглашенным специалистом, главным врачом Иркутской клинической больницы Юрием Козловым, провела экстренную операцию. Ребенку была установлена гастростома с целью роста пищевода и обеспечения ребенка питанием. После операции малышка попала в отделение реанимации, где врачи и медсестры круглосуточно следили за ее состоянием, - рассказывают в пресс-службе детской больницы.

Вторым этапом стало наложение анастомоза пищевода и на этот раз команда хирургов ДРКБ справилась самостоятельно. Особую роль в проведении операции сыграл новый специалист – талантливый и опытный врач-хирург Чимит Очиров. Именно благодаря его профессионализму и умелым действиям команда врачей-хирургов ДРКБ завершила второй этап операции, заключавшийся в наложении анастомоза пищевода. Сегодня девочка дома, окружена любовью и заботой родных.

- Огромное спасибо персоналу ДРКБ, всем оперирующим и лечащим врачам, медсестрам, которые помогли моей малышке, следили, занимались, ухаживали как за родной. Я поняла, что существуют нормальные хорошие врачи и медсестры, которые переживают как за своих. Чимит Баторович по сей день спрашивает, как моя малышка, как она себя чувствует. И вот мы наконец-то дома, здоровые, красивые, счастливые, растем и развиваемся на радость маме и папе. Спасибо, что спасли жизнь моему ребенку, - обратилась к медикам ДРКБ мама малышки.

Фото: loon.site