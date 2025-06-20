Общество 20.06.2025 в 16:51

На Госуслугах начался прием заявлений в российские вузы

Заявку на программы бакалавриата и специалитета можно сразу подать в пять вузов по пяти направлениям в каждом
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Текст: Служба информации "Номер один"
На Госуслугах начался прием заявлений в российские вузы

Прием заявлений на поступление в российские вузы начался на портале Госуслуг, сообщило Минцифры.

Из новых функций приемной комиссии в режиме онлайн министерство выделяет то, что заявление теперь можно подать и на магистратуру с аспирантурой, доступен также электронный студенческий билет и сервис «Подбор вуза», который помогает найти учебное заведение под свои баллы и интересы.

К сервису подключены 1,7 тысяч вузов РФ.

Заявку на программы бакалавриата и специалитета можно сразу подать в пять вузов по пяти направлениям в каждом. Для магистратуры и аспирантуры ограничений в этом нет. Доступны также чаты с будущими одногруппниками. В режиме онлайн, помимо этого, возможно заключить договор на целевое обучение.

Минцифры напоминает, что приемная кампания завершается 25 июля для бакалавриата и специалитета по бюджетным программам, относительно платных отделений вуз определяет даты самостоятельно.

В случае с магистратурой и аспирантурой это также остается на усмотрение вуза, но для магистратуры подать заявление можно не позднее 20 августа.


Фото: loon.site

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