Общество 20.06.2025 в 17:58

В июне в Бурятии утонуло двое человек

Среди спасенных – 11-летняя девочка
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Текст: Елена Кокорина
В июне в Бурятии утонуло двое человек

В Бурятии с начала июня утонуло двое человек. Среди спасенных оказалась 11-летняя девочка, которую в прошлые выходные унесло на матрасе на озере Гусиное .

Ребенка спасли, доставив на лодке на берег. На матрасе ее унесло на 300 метров от берега. Медицинская помощь ей не потребовалась. Со взрослыми была проведена беседа о соблюдении мер безопасности при отдыхе.

- На водоёмах прошлым летом погибли 39 человек. Среди них – шестеро детей. Чтобы сохранить свою жизнь не игнорируйте аншлаги и знак «Купание запрещено», потому что это опасное место, где уже происходили трагедии. Купайтесь только на оборудованных пляжах и не заходите в воду в нетрезвом состоянии. У водоема ребенок может быть только в сопровождении взрослого. На берегу не сводите с него глаз. Помните, что дети тонут молча, тихо и быстро уходят на дно, - предупредили в МЧС республики.

Фото: Номер один

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