Китай поможет Монголии запустить свой спутник на орбиту

Академия наук Монголии, компания «JS Engineering», Китайская промышленная корпорация «Великая стена» (КПК Великая стена) и компания, занимающаяся технологиями визуализации и наблюдения, совместно с Академией космических технологий организовали конференцию под названием «Национальное дистанционное зондирование и низкоорбитальные спутники». Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Целью данной конференции стали планы по возможности запуска Монголией спутника дистанционного зондирования с целью эффективного использования информации для развития страны. В ней принимают участие представители Китайского космического агентства.

- Я надеюсь, что наше сотрудничество окажет положительное влияние на развитие монгольской космонавтики и на дальнейшую работу, Китай стал третьей страной в мире, которая эксплуатирует космическую станцию на орбите. Исследование Луны требует значительных инвестиций, включая создание космических спутников и наземных станций управления. Я уверен, что мы сможем наладить сотрудничество в этой области, которое приведет к прогрессу в развитии нашей страны, - сообщил первый монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа.

Президент Академии наук Монголии С.Дэмбэрэл отметил: «В 2023 году был впервые подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с китайскими промышленными корпорациями и бизнес-организациями в области космических исследований и технологий. В рамках этой работы в настоящее время проводится обучение по совместному проектированию, испытанию, запуску и эксплуатации спутников дистанционного зондирования земли на орбите Монголии. Главная цель - рассматривать это как первый шаг к реальному началу сотрудничества».

Как сообщил директор китайской машиностроительной корпорации Чэн Шаньдун, «Монголии срочно нужны спутники. Это важный проект для такого обширного, малонаселенного и удаленного региона, как Монголия. Мы будем работать вместе, чтобы вывести Монголию на новый уровень технологий».

Фото: loon.site