В Бурятии установили скульптуру огромного барана

Огромную скульптуру Боргойского барана установили вчера в местности Атаган Булаг Джидинского района. Сегодня здесь открывается III международный гастрофестиваль «Боргойская баранина».

Скульптура создана по инициативе и на средства семьи Батуевых. В основание постамента заложили освященный сосуд Бумба, являющийся иcтoчникoм дyxoвнoгo и мaтepиaльнoгo блaгoпoлyчия, coздaющим вoкpyг cфepy пpиyмнoжeния пoлoжитeльнoй кapмы и пpoцвeтaния.

- Пусть этот священный баран дарует каждому проезжающему здесь и всему джидинскому народу удачу, счастье, благополучие, - рассказал инициатор создания скульптуры Сайхан Батуев.

Напомним, что сегодня в Джидинском районе проводится гастрономический фестиваль «Боргойская баранина». Для тех, кто любит мясо и активный отдых - это просто идеальное место. Организаторы гастрофестиваля дарят всем гостям один незабываемый день в объятиях бескрайних джидинских степей. Это отличная возможность уйти от городской суеты хоть ненадолго и насладиться умиротворяющими степными пейзажами.

Фото: t.me/borgoy_baran