Глава Сбера предупредил о полной остановке новых инвестиций в России

На Петербургском международном экономическом форуме Герман Греф заявил, что российский бизнес фактически остановил инвестиционный цикл из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки, то же коснулось и Сбербанка. Об этом сообщает «РБК».

Бизнес практически перестал запускать новые проекты, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Свою долю в финансировании инвестпроектов Сбер оценивает в 60-65%.

«Предприятия остановили инвестиционный цикл, – заявил Греф. – Мы, крупнейший банк, который финансирует инвестиционные проекты в стране… впервые за долгое время, с начала 2025 года, мы не профинансировали ни одного нового инвестиционного проекта. Мы дофинансируем только старые проекты». Он отметил, что поведение бизнеса изменилось и заявок на финансирование практически нет. «Оно рационально, понятно. Но так долго продолжаться не может, – предупредил Греф, – потому что мы будем платить за остановку инвестиционной активности с экономическим ростом на перспективе двух-трех лет».

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