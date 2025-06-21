Общество 21.06.2025 в 10:55

Глава Сбера предупредил о полной остановке новых инвестиций в России

В 2025 году банк не профинансировал ни одного нового крупного проекта
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Текст: Иван Иванов
Глава Сбера предупредил о полной остановке новых инвестиций в России

На  Петербургском международном  экономическом форуме Герман Греф заявил, что российский бизнес фактически остановил инвестиционный цикл из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки, то же коснулось и Сбербанка. Об этом сообщает «РБК».
Бизнес практически перестал запускать новые проекты, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Свою долю в финансировании инвестпроектов Сбер оценивает в 60-65%.
«Предприятия остановили инвестиционный цикл, – заявил Греф. – Мы, крупнейший банк, который финансирует инвестиционные проекты в стране… впервые за долгое время, с начала 2025  года, мы не профинансировали ни одного нового инвестиционного проекта. Мы дофинансируем только старые проекты». Он отметил, что поведение бизнеса изменилось и заявок на финансирование практически нет. «Оно рационально, понятно. Но так долго продолжаться не может, – предупредил Греф, – потому что мы будем платить за остановку инвестиционной активности с экономическим ростом на перспективе двух-трех лет».

Фото: Номер один

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