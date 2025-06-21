Читинские чиновники отправятся в колонию из-за ошибок в строительстве

Заместителя руководителя администрации и председателя комитета городского хозяйства Читы Марину Попову признали виновной в превышении полномочий и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Об этом сообщило издание Chita.ru.

Ее обвинили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при благоустройстве парка Угольщиков. Работы там начались в июле 2020 года. Во время них в парке вскрылись грунтовые воды, которые не были учтены в проекте. Однако новенькая сотрудница администрации, которая только что приступила к работе, не разобралась в ситуации, приняла и оплатила некачественные и неоконченные работы. Как она заявила на суде, это указание ей дал экс-сити-менеджер Александр Сапожников. Но последний избежал уголовного преследования, вовремя уехав на СВО, где он пробыл несколько месяцев, а позже, в статусе героя, избрался а депутаты и стал недосягаем для правоохранительных органов. А заместитель хлебнула беды.

Как сообщается, услышав приговор, Попова заплакала и схватилась за платок. Прокурор запрашивал для нее наказание в виде восьми лет колонии.

Кроме того, читинский суд назначил два года лишения свободы бывшему начальнику комитета городского хозяйства Евгению Гуцулу.

В законную силу приговор вступит в течение 15 суток.

Фото: loon.site