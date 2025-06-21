Общество 21.06.2025 в 11:00

Читинские чиновники отправятся в колонию из-за ошибок в строительстве

Благоустройство парка в Чита осложнилось грунтовыми водами и уголовным делом
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Текст: Иван Иванов
Читинские чиновники отправятся в колонию из-за ошибок в строительстве

Заместителя руководителя администрации и председателя комитета городского хозяйства Читы Марину Попову признали виновной в превышении полномочий и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Об этом сообщило издание Chita.ru.
Ее обвинили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при благоустройстве парка Угольщиков. Работы там начались в июле 2020 года. Во время них в парке вскрылись грунтовые воды, которые не были учтены в проекте. Однако новенькая сотрудница администрации, которая только что  приступила к работе, не разобралась в ситуации, приняла и оплатила некачественные и неоконченные работы. Как она заявила на суде, это указание ей дал экс-сити-менеджер Александр Сапожников. Но последний избежал уголовного преследования, вовремя уехав на СВО, где он пробыл несколько месяцев, а позже, в статусе героя, избрался а депутаты и стал недосягаем для правоохранительных органов. А заместитель хлебнула беды.  
Как сообщается, услышав  приговор, Попова заплакала и схватилась за платок. Прокурор запрашивал для нее наказание в виде восьми лет колонии.
Кроме того, читинский суд назначил два года лишения свободы бывшему начальнику комитета городского хозяйства Евгению Гуцулу.
В законную силу приговор вступит в течение 15 суток.
Фото: loon.site

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