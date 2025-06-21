На территории этномузея в Улан-Удэ развесили сотню уютных гамаков

В эти выходные в Этномузее проходят «Большие семейные выходные». Чтобы создать максимально комфортные условия для посетителей, по всей территории музея развесили более сотни уютных гамаков. Разместили их под тенью деревьев.

Чтобы жаркая погода не мешала наслаждаться особой атмосферой, для всех посетителей будет организована бесплатная раздача питьевой воды (на детской территории – около комнат матери и ребенка и у входа в «Живой уголок».

- Также сделаны теневые навесы в детской парковой зоне. За небольшую плату на кассе можно приобрести вееры или взять в аренду зонтики от солнца. Приходите всей семьей, - сообщили в Этнографическом музее.

Фото: Этнографический музей