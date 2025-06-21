Общество 21.06.2025 в 16:43

Из больницы Улан-Удэ пропал 70-летний пациент

Пожилой мужчина вышел из БСМП вчера и не вернулся
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Текст: Елена Кокорина
Из больницы Улан-Удэ пропал 70-летний пациент

Полицией Бурятии разыскивается 70-летний Доржо Чимитович Пурбуев, который 20 июня вышел из Республиканской больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова на пр. Строителей, 1 и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: азиатской внешности, на вид 70 лет, смуглый, среднего телосложения, рост около 157 сантиметров, короткие седые волосы, карие глаза. Из особых примет – сломанное правое ухо.

Был одет в розовую футболку, серые трико и черные резиновые тапочки.

В полиции отмечают, что пожилой мужчина плохо ориентируется в городе.

При наличии любой информации о разыскиваемом просят позвонить по телефонам: 8(3012)29-56-72, 8(996)935-40-90 или 102.

Фото: МВД РБ

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