Общество 21.06.2025 в 17:36
С острова в Бурятии спасатели эвакуировали молодого мужчину
Он не смог самостоятельно вернуться на берег
Текст: Елена Кокорина
27-летнего жителя Бурятии сегодня местным спасателям пришлось эвакуировать с острова в окрестностях села Вахмистрово. Выяснилось, что пловец явно не рассчитал свои силы, так как до острова он доплыл самостоятельно, а вот обратно уже не смог – силёнок вернуться не хватило.
Для оказания помощи выехали спасатели поисково-спасательного отряда в составе трёх человек и двух единиц техники. По прибытии на место они благополучно переправили мужчину на лодке с острова на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась. Состояние мужчины удовлетворительное.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».
Фото: БРПСС