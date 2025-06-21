С острова в Бурятии спасатели эвакуировали молодого мужчину

27-летнего жителя Бурятии сегодня местным спасателям пришлось эвакуировать с острова в окрестностях села Вахмистрово. Выяснилось, что пловец явно не рассчитал свои силы, так как до острова он доплыл самостоятельно, а вот обратно уже не смог – силёнок вернуться не хватило.

Для оказания помощи выехали спасатели поисково-спасательного отряда в составе трёх человек и двух единиц техники. По прибытии на место они благополучно переправили мужчину на лодке с острова на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась. Состояние мужчины удовлетворительное.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: БРПСС