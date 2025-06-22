Общество 22.06.2025 в 11:42

Свечи зажгли в Улан-Удэ в День памяти и скорби

Свечи зажгли в Улан-Удэ в День памяти и скорби
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Текст: Служба информации "Номер один"
Свечи зажгли в Улан-Удэ в День памяти и скорби

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Улан-Удэ состоялась акция «Свеча памяти».

Участники зажгли свечи в память о тех, кто отдал свою жизнь ради будущего. Их возложили вместе с цветами на Мемориале Победы и на памятнике, посвященном воинам, умершим от ран в госпиталях города в 1941-1945 годы.

22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории человечества, унесшая жизни почти 27 миллионов советских людей.

Давайте помнить, какой ценой досталась Победа и какое мужество проявили наши деды и прадеды в те страшные годы!

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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