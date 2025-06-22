Общество 22.06.2025 в 15:25

В Иркутске восстановят старинный деревянный отель 19 века

Работы по реставрации начались 15 мая
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске восстановят старинный деревянный отель 19 века

Работы по реставрации исторического здания гостиницы «Метрополь» на улице Марата начались в Иркутске. Работы начались 15 мая и должны закончиться 30 июня, указано на паспорте объекта.

В роскошном отеле, построенном из дерева на рубеже XIX и XX веков, неделю жил адмирал Александр Колчак.

«Метрополь» не уступал фешенебельным отелям, его здание было одним из первых, в которое провели телефон, а во дворе был летний сад. Позже его расширили — с 26 до 42 номеров, и гостиница стала одной из самых крупных в Иркутске. Место было популярным, поэтому здесь останавливались извозчики и вечно торчали нищие.

Среди постояльцев гостиницы много знаковых исторических фигур — географ и публицист Григорий Потанин, писатель и драматург Михаил Загоскин, создатель Минусинского краеведческого музея Николай Мартьянов. После открытия Русско-Азиатского банка в 1912 году здесь останавливались бизнесмены. Некоторые клиенты отеля использовали съемные номера для своей работы.

Вокруг «Метрополя» упорно ходят разговоры, будто в одном из зданий комплекса располагался публичный дом. В 2009 году вышел номер газеты «Конкурент», котором сообщалось, что знаменитый русский писатель Антон Чехов, когда во время своей поездки по России заехал в Иркутск, якобы посетил публичный дом в «Метрополе», назывался даже адрес — Марата, 70а. Но Чехов был в Иркутске на 10 лет раньше открытия отеля, так что если и посещал публичный дом, то точно не здесь.

Когда в 1918 году в Иркутск пришли белогвардейцы, гостиницу реквизировали для нужд военного ведомства, здесь жили некоторые члены правительства Колчака. После наступления советской власти дом числился как «здание с жилыми помещениями», в нынешнее время здесь наряду с квартирами располагаются офисы.

 

Фото: Номер один

 


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