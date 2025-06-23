С помощью спецтехники улан-удэнца оставили без гаража

22 мая в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району поступило заявление от 56-летнего местного жителя. Он сообщил, что неизвестный на улице Бийская похитил принадлежащий ему металлический гараж. Причинённый ущерб он оценил в 300 тысяч рублей.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При просмотре камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих строениях, сотрудниками уголовного розыска был установлен путь перевозки гаража, а позже и личность злоумышленника. Им оказался не работающий и ранее не судимый 31-летний житель Иволгинского района, - рассказали в полиции республики.

Мужчина признался, что для перевозки гаража нанял спецтехнику. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один