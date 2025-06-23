В Улан-Удэ организуют турнир по поеданию на скорость национального блюда бурят

28 июня, в субботу, в муниципальном парке «Юбилейный» пройдет турнир по поеданию бууз. Скоро организаторы обещают объявить о начале регистрации желающих принять участие в соревновании.

Планируется набрать только 20 участников. Главное условие соревнования таково – каждый участник получит 10 бууз и надо попытаться за три минуты «умять» как можно больше. Победителю вручат подарочный сертификат от партнера фестиваля. Отметим, что буузы также предоставит спонсор, муниципальный бюджет тут расходов на блюдо не понесет. Турнир пройдет в рамках празднования в Улан-Удэ Дня российской молодежи.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Елена Кокорина