За выброс мусора в Улан-Удэ нарушителей оштрафовали на 15 тысяч рублей

В Улан-Удэ оштрафовали двух нарушителей, которые сбрасывали отходы со своих автомобилей в Октябрьском районе города Улан-Удэ. Каждому из них выписали штрафы по 15 тысяч рублей.

- Напомним, что сбрасывать отходы со своих транспортных средств запрещено. Отходы - это, и бутылка, и строительный мусор, остатки сырья, материалов и так далее. Очень важен общественный контроль, поэтому если вы увидели сброс мусора с автомобилей, то снимайте это на видео, но с фиксацией госномера автомобиля. Нарушителей привлечем к ответственности, - предупреждают в Бурприроднадзоре.

Напомним, что сброс мусора из легкового автомобиля обойдется физлицу около 15 тыс. руб., а для юрлица составит около 50 тысяч рублей. За выброшенный мусор из грузовика – штраф до 50 тысяч рублей, для юрлица – до 120 тысяч рублей. Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспорт могут конфисковать, добавили в ведомстве.

Фото: Бурприроднадзор