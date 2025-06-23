Общество 23.06.2025 в 11:20

Бурятия вошла в ТОП-15 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности

Среди регионов ДФО республика занимает четвертое место
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия вошла в ТОП-15 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности

20 июня на Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив (АСИ) презентовало результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Бурятия по итогам 2024 года заняла 14 место, поднявшись вверх на одну позицию. Среди регионов ДФО республика занимает 4 место.

Соседние регионы расположились: Иркутская область - 32 место, Забайкальский край - 30.

- Это инструмент комплексного анализа факторов, влияющих на создание благоприятной деловой среды в регионах, и оценки качества предоставления услуг всеми органами государственной власти и институтами развития. Результаты ежегодного Нацрейтинга подтверждают, что не смотря на внешние вызовы экономика Республики Бурятия продолжает развиваться: предприятия реализуют большое количество инвестиционных проектов, осваивают новые ниши, продолжают повышать производительность труда, создают новые рабочие места, находят источники инвестиций, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В частности, в 2024 году в республике улучшены показатели по получению разрешения на строительство, постановке земельных участков на кадастровый учет, оценке работы агентства развития, обратной связи с инвестором, оценке регулирующего воздействия. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата позволяет оценить эффективность действий региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса, тиражировать лучшие практики и усиливать конкуренцию между регионами за внимание инвесторов.

В 2025 году рейтинг рассчитывался по обновленной методике, разработанной АСИ совместно с деловыми объединениями и экспертами по поручению Президента России Владимира Путина.

 

Фото: правительство Бурятии

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