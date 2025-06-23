Трехлетнего ребенка в Бурятии оставили дома одного с бойцовской собакой

Спасателям в Бурятии пришлось вскрывать квартиру, чтобы помочь плачущему ребенку. Трехлетнего малыша родители оставили дома одного с собакой бойцовской породы.

Сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного дома в Гусиноозерске слышен плач маленького ребенка, а дверь квартиры никто не открывает поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу вечером, 21 июня.

- По прибытии на место спасатели в присутствии сотрудников полиции поднялись на балкон третьего этажа через соседнюю квартиру и с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли балконную дверь. Внутри квартиры они обнаружили девочку, предположительно трёх лет и собаку породы стаффорд. Спасатели передали ребенка полиции. По данному факту проверку проводят сотрудники полиции и инспектор ПДН, - рассказали в БРПСС.

Фото: loon.site