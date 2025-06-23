В столице Бурятии следят за собаками и уборкой дворов. Этим занимается комитет муниципального контроля администрации Улан-Удэ.

Проведены первые заседания административной комиссии, на которых рассмотрели 26 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более 170 тыс. рублей.

Нарушения касались самовыгула и отсутствия регистрации домашних животных, незаконного размещения объявлений, неудовлетворительной уборки территории, нарушений правил содержания зелёных насаждений, непринятия мер по предотвращению размещения отходов и т. д.

– Главная цель контроль за порядком в городе, повышение уровня комфорта жителей. Управление муниципальной жилищной инспекцией в полном составе вошло в состав нового комитета и продолжает заниматься проверкой качества коммунальных услуг, по нарушениям лицензионного контроля и контролирует соблюдение правил содержания многоквартирных домов. Это немытые подъезды, отсутствие ремонта подъездных помещений, подвальных помещений и т.д., – сообщила на брифинге председатель комитета Анна Анучина.

Кроме того, среди новых функций комитета - контроль соблюдения Правил благоустройства города, включая уборку территорий, содержание зеленых зон, выгул собак, утилизацию строительных отходов и т.д.

Сообщать о любых нарушениях можно удобным способом:

– через портал Госуслуги: Платформа обратной связи;

– через сайт «ГИС ЖКХ»;

– лично — ул. Бабушкина, 25, каб. 214.

Фото: администрация Улан-Удэ